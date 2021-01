Tutti a caccia di Allegri: dopo la Roma lo cerca anche il Real Madrid

DISOCCUPATO DI LUSSO

Tutti i disoccupati del mondo vorrebbero essere come lui. Senza problemi economici e con continue proposte di lavoro, anche molto prestigiose. Nella settimana in cui si è parlato di un prossimo futuro (a partire da giugno) di Max Allegri alla Roma, la sconfitta casalinga del Real Madrid con il Levante non ha fatto altro che incrinare ancora di più il rapporto tra Zidane e Florentino Perez, poche ore dopo che il quotidiano spagnolo Sport parlava dell'ex allenatore della Juventus come futuro tecnico dei blancos.

Come abbiamo già scritto la soluzione Roma è molto gradita da Allegri che potrebbe stare più tempo con la compagna, Ambra Angiolini, che vive nella Capitale, e gli permetterebbe di non essere troppo distante da Livorno, la sua città. I contatti con la società giallorossa, che ha già scelto lui per la prossima stagione a meno di clamorosi ribaltoni, sono costanti ma si parla, in ogni caso, del prossimo giugno. Non è nemmeno un mistero che, al di là delle rivelazioni dei giornali spagnoli, Florentino Perez abbia individuato in Allegri l'allenatore giusto per il futuro del Real Madrid.

Il presidente ha sempre cercato tecnici non troppo dogmatici dal punto di vista tattico (basti pensare a Del Bosque o allo stesso Zidane), con un'elevata capacità di gestione del gruppo. In questo, senza ombra di dubbio, Max è uno dei migliori al mondo. Se la situazione in casa Real dovesse peggiorare, Florentino chiamerà Allegri che, a quel punto, si ritroverà a dover scegliere se aspettare la Roma o tentare il grande salto in uno dei club più prestigiosi in assoluto. Diciamo che ci sono scelte peggiori...