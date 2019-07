Tre Fiori, offerta a Dani Alves: "Ti aspettano buon calcio e piadina!"

"Cerco lavoro, a chi mando il mio curriculum? Qualcuno mi avvisi se ha il tempo di leggerlo", aveva scritto ieri Dani Alves, al momento svincolato, su Instagram. Una società ha già colto la palla al balzo e si è fatta avanti. "Ei Dani! Abbiamo visto il tuo Cv, niente male! Noi siamo la squadra più titolata della Repubblica di San Marino. Ti unisci a noi per vincere altri trofei?. Saremmo contenti di accoglierti qui a San Marino", ha replicato sullo stesso social network il Tre Fiori, usando il tono scherzoso tipico dell'esterno ex Psg. I gialloblu avrebbero un'arma particolare a disposizione: "Buon calcio e piadina deliziosa ti aspettano". Il post si chiude con un interrogativo autoironico: "Dani Alves cerca squadra e questa è la nostra proposta! Cosa dite? Saranno i nostri traguardi raggiunti o la piadina a convincerlo?". Siamo certi che il 36enne risponderà, magari proprio via social, con una delle sue trovate...