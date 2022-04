Tottenham, Conte: "Tutte bugie sul Psg: false notizie per creare problemi"

LA SMENTITA

Il tecnico degli Spurs: "Mancanza di rispetto verso i club coinvolti e per i giocatori"

Antonio Conte non ha avuto contatti con il Psg nei mesi scorsi, non ha stipulato accordi con il Psg nelle ultime settimane, non ha mai di conseguenza presentato alcuna lista di acquisti per il prossimo mercato del Psg. Dopo le smentite del suo entourage, ora il tecnico del Tottenham è intervenuto in prima persona per smentire i rumors rimbalzati dalla Francia: "Ovviamente penso sia positivo che altri club apprezzino il mio lavoro, questo è un conto - ha spiegato Conte in conferenza stampa - ma la verità è che non mi piace quando le persone cercano d'inventare notizie, solo per parlare, solo per creare problemi". afp

"Questo non è giusto - ha proseguito Conte -, non è giusto per i club coinvolti o per i miei giocatori. Anche perché sento che siamo davvero concentrati su queste ultime partite. Questo tipo di situazione mi fa sorridere, ma penso che anche le persone che vogliono raccontare qualcosa debbano mostrare rispetto per tutte le persone coinvolte nella situazione e non inventare notizie false e dire molte bugie".