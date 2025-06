Torino, Saul Coco vicino al trasferimento in Qatar

L’avventura di Saul Coco al Torino durerà solo un anno. Dopo esser arrivato la scorsa estate dal Las Palmas, il difensore centrale è pronto a trasferirsi in Qatar. Per Saul Coco è arrivata un'offerta importante dall'Al Duhail, superiore ai 15 milioni di euro e il Toro ha già dato il via libera al suo trasferimento. Prima del semaforo verde manca l'accordo tra il club qatariota e il giocatore, che però ha aperto alla destinazione. Dopo aver investito 7,5 milioni di euro lo scorso anno, i granata puntano a fare un'importante plusvalenza e già stanno pensando al sostituto. Tra i profili che piacciono di più ci sono Ismajli e Idzes, anche se le condizioni di trasferimento sono ben diverse. Per il difensore albanese bisognerà trovare l’accordo sul contratto dato che lascerà a parametro zero l’Empoli tra pochi giorni. Per il centrale indonesiano invece servirà trattare con il Venezia, che nonostante la retrocessione chiede circa 10 milioni per il cartellino di Idzes.