Il Torino non molla Cesare Casadei. Stando a Sky Sport, Vagnati ha avuto un colloquio con l'entourage e la famiglia del giocatore e il club granata avrebbe ritoccato al rialzo l'offerta al Chelsea per ingaggiare l'U21 mettendo sul piatto 9 milioni più bonus e lasciando il 40% della futura rivendita ai Blues, ma la trattativa non si sarebbe ancora sbloccata.