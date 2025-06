Marko Arnautovic sembra destinato a lasciare l'Inter in questa finestra di mercato. Ma con molta probabilità non lascerà l'italia. L?attaccante ha dato infatti mandato al fratello-agente di trovargli una squadra in Serie A. Secondo quanto riporta La Stampa, sulle tracce del giocatore sarebbe tornato il Torino, ma a complicare la situazione ci sarebbe l'ingaggio della punta che attualmente percepisce circa 2 milioni di euro a stagione.