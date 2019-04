TONI KROOS VUOLE LASCIARE MADRID

12/04/2019

Toni Kroos vuole lasciare il Real Madrid quest'estate. Secondo quanto riporta 'As' il tedesco, d'intesa con il suo club, starebbe pensando di cambiare aria a giugno. L'ex giocatore del Bayern Monaco, perfettamente integrato a Madrid, è convinto di aver chiuso un ciclo e vorrebbe misurarsi in un nuovo contesto. Il centrocampista ha un contratto in scadenza nel 2022 ma i 'blancos' sono disposti a far partire il giocatore, senza fare sconti, anche perché il suo addio libererebbe spazio a uno tra Pogba o Eriksen, entrambi profili graditi a Zinedine Zidane.