Todibo ha detto sì al Milan: il Barcellona chiede 20 milioni

IL BLITZ

Da San Siro a San Siro. Dalla discreta gara di Champions contro l'Inter a un futuro rossonero. Jean-Clair Todibo si avvicina al Milan che, stando a quanto scrivono i media spagnoli, avrebbe avviato concrete trattative con il Barcellona. Il difensore francese, classe 1999 (compirà vent'anni il prossimo 30 dicembre), avrebbe infatti già dato il suo benestare al trasferimento in rossonero e avvisato la dirigenza blaugrana della sua intenzione di essere ceduto a gennaio. Il problema, a questo punto, è trovare un accordo con il Barça, che valuta il giocatore non meno di 20-25 milioni e pensa a una cessione a titolo definitivo. In alternativa, ma da questo orecchio a Milano non ci sentono, a un prestito con diritto ma con recompra a favore del club catalano.

L'affare entrerà nel vivo nei prossimi giorni ma la necessità del Milan di acquistare un centrale difensivo unita alla volontà del Barcellona di lasciar partire Todibo sembrerebbe sufficiente a guardare con ottimismo alla buona riuscita dell'operazione. Il nodo è come detto legato alla formula. Difficilmente i rossoneri potranno spingersi oltre a un prestito con diritto di riscatto a meno che non esca qualche giocatore - in realtà ci sarebbero parecchi esuberi in rosa in questo momento -, ma è anche vero che nella scorsa sessione di mercato Maldini e Boban hanno preferito chiudere praticamente tutte le trattative a titolo definitivo.

Todibo prenderebbe il posto di Duarte, fuori causa fino al termine della stagione o giù di lì, ed è sicuramente uno di quei prospetti che può piacere anche alla proprietà e su cui, eventualmente, fare un investimento a lungo termine. Non è Ibrahimovic, atteso come il salvatore della patria, ma è in ogni caso un buon difensore, sicuro, rapido e tecnico. Con lui il Milan spera di ripetere la fortunata operazione condotta in porto con il Real Madrid per Theo Hernandez. Maldini e Boban aspettano la risposta del Barcellona, ma la trattativa, a sensazione, non sarà tirata troppo per le lunghe e l'assist di Todibo, che vuole a tutti i costi il Milan, è sicuramente un buon modo per sedersi al tavolo con i blaugrana.