Tah si libera a zero: su di lui Barca e top club di Premier

Jonathan Tah è uno dei giocatori in scadenza di contratto più cercati sul mercato: nonostante possa già firmare con chi vuole, il difensore della Germania, protagonista nel Bayer Leverkusen, non ha ancora fatto una scelta. Su di lui però ci sono tanti top club europei: si dice che in pole ci sia il Barcellona, alla ricerca di un nuovo centrale, ma anche diversi top club di Premier League. In passato il calciatore era stato accostato anche all'Inter: l'arrivo di Oaktree e il cambio sulla politica dei parametri zero ha raffreddato la pista nerazzurra.