Suso, futuro in MLS?

Sirene americane per Suso. L'ex Milan sta via via perdendo minuti al Siviglia: in questa stagione sono state soltanto 10 le presenze del nativo di Cadice. Motivo per cui su di lui e sulla sua situazione si sarebbero informati alcuni club di MLS: il fantasista ha ancora 31 anni e un contratto in scadenza a giugno. Secondo quanto rivelato da Relevo, il Toronto Fc starebbe provando il colpo: bisognerà capire se il calciatore è interessato alla destinazione e al progetto tecnico. Due condizioni non scontate visto che, a gennaio, Suso aveva rifiutato la corte del Valencia.