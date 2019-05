Striscione sotto la casa toscana di Sarri per non farlo andare alla Juve

28/05/2019

Le voci che vorrebbero Maurizio Sarri in procinto di accasarsi alla Juve non sembrano far piacere ai tifosi del Napoli, che hanno voluto manifestare il loro dispiacere con un messaggio posizionato sotto la casa dell'allenatore toscano a Figline Valdarno. "Comandante non tradire il popolo. Napoli ti ama!!!", si legge su uno striscione a sfondo blu e con raffigurata l'immagine dello stesso Sarri.