SPAL, SEMPLICI: "NORMALE VOLER FARE UN ALTRO STEP"

12/05/2019

Il futuro di leonardo Semplici potrebbe non essere ancora sulla panchina della Spal. lo ha ribadito lo stesso allenatore al termine del match contro il Napoli: "È normale per un tecnico avere ambizione, tutti vogliamo sempre fare un salto in avanti, ma questo potrebbe arrivare anche con la Spal. Un professionista pensa sempre a migliorarsi, che sia con la propria società o da un'altra parte".