"Alexis Sanchez è un giocatore di qualità, noi non abbiamo tante opzioni per l'attacco. Ma se arriverà una buona offerta, allora forse andrà via". Ole Gunnar Solskjaer chiarisce la situazione del cileno destinato all'Inter. "Devo dire che si sta allenando bene, vedremo cosa accadrà", ha chiuso il tecnico del Manchester United.