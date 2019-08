In casa United il tema caldo è sempre il futuro di Paul Pogba. Ma Ole Gunnar Solskjaer è intervenuto in prima persona per blindare il giocatore e mettere nuovamente a tacere le voci di mercato sul francese, "Per me resta con noi, non ho dubbi - ha spiegato il tecnico dei Red Devils -. Non sono assolutamente preoccupato". "Non c'è conferenza in cui io non abbia risposto a questa domanda, ma nella maggior parte delle volte anche lui ha detto di essere felice qui"", ha aggiunto.