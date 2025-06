Inter, sirene turche per Darmian: il Fenerbahçe prova a tentarlo

Assalto turco ai giocatori dell'Inter. Secondo quanto riportano media nazionali (Ekol Tv) non solo il Galatasaray starebbe cercando di convincere Calhanoglu, ma anche il Fenerbahçe avrebbe messo un nerazzurro nella lista degli obiettivi: si tratta di Matteo Darmian. Secondo quanto riportato appunto dal media turco, Mourinho avrebbe fatto il nome del 33enne italiano per sostituire Bright Osayi-Samuel, esterno destro con cui il club non ha trovato un accordo per il rinnovo di contratto. A dar ancora maggior credibilità a questa pista ci sarebbe un viaggio in Italia del direttore tecnico del Fener Devin Özek: secondo l'emittente sarebbe l'uomo incaricato dal presidente Ali Koç per chiudere il trasferimento.