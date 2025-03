Serie B: il Cosenza esonera Tortelli e Belmonte, in panchina torna Alvini

Nuovo cambio di panchina in casa Cosenza. La compagine calabrese, che milita in Serie B, comunica "di avere sollevato dai loro incarichi il sig. Pierantonio Tortelli e il sig. Nicola Belmonte ai quali si rivolgono ringraziamenti per il lavoro svolto in queste settimane. Contestualmente si comunica che l'incarico di allenatore della prima squadra viene assegnato nuovamente al sig. Massimiliano Alvini. Mister Alvini, insieme al suo staff, dirigerà la seduta di lunedì pomeriggio alla ripresa degli allenamenti".