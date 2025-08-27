Sassuolo, ufficiale la cessione di Russo al Giugliano
27 Ago 2025 - 12:05
27 Ago 2025 - 12:05
Il Sassuolo "comunica di aver ceduto il calciatore Alessandro Russo al Giugliano Calcio 1928 con la formula del prestito fino al 30 giugno 2026. La società augura ad Alessandro le migliori fortune umane e professionali".
Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all’addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.
Commenti (0)