Sassuolo, salta l’affare Laurienté col Sunderland: il francese torna in Italia

A far saltare l’operazione sono state le richieste dell’entourage del calciatore, con il Sunderland che non ha trovato l’accordo con Laurienté che così rientra in Italia. Il Sassuolo dovrà ora trovare un altro club con cui provare a mettere in piedi un’operazione per la cessione del francese, che ha comunque diversi estimatori in Serie A. L’ex Lorient raggiungerà la squadra neroverde a Ronzone, sede del ritiro del Sassuolo, per mettersi a disposizione di mister Fabio Grosso in attesa di capire quale sarà il suo futuro. Laurienté piaceva molto al Bologna in caso di cessione di Ndoye, su cui c’è da registrare l’interesse del Nottingham Forest oltre al Napoli che da diverse settimane ha messo nel mirino l’esterno svizzero.