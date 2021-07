Sancho al Manchester United: è ufficiale, contratto di cinque anni

LIETO FINE

L'attaccante inglese lascia il Borussia Dortmund per 85 milioni di euro

Jadon Sancho torna in Inghilterra, ma cambia sponda di Manchester: è ufficialmente un nuovo giocatore dello United. Dopo un corteggiamento durato più di un anno e la lunga trattativa con il Borussia Dortmund, l'attaccante inglese ha firmato un contratto di cinque anni con i Red Devils che lo hanno accolto così sui social: "Questa è casa sua, questo è il posto che gli appartiene".

"Sarò sempre grato al Dortmund per avermi dato l'opportunità di giocare in prima squadra, anche se ho sempre saputo che un giorno sarei tornato in Inghilterra - ha dichiarato Sancho -. La possibilità di unirmi al Manchester United è un sogno che diventa realtà e non vedo l'ora di giocare in Premier League. Questa è una squadra giovane ed emozionante e so che, insieme, possiamo trasformarci in qualcosa di speciale per raggiungere il successo che i tifosi meritano. Non vedo l'ora di lavorare con l'allenatore e il suo staff per migliorare ulteriormente il mio gioco".

Il talento inglese ha firmato un contratto valido fino a giugno 2026, con un'opzione per un altro anno. Sancho, 21 anni, ha segnato 50 gol e registrato 64 assist in quattro stagioni con il Borussia Dortmund.

Per quanto riguarda le cifre dell'operazione, si parla di circa 85 milioni di euro nelle casse del Borussia, diventando così l'affare più costoso durante la pandemia di Covid.