Il pari interno contro il Catanzaro di ieri ha messo seriamente in bilico la posizione di Andrea Sottil sulla panchina della Sampdoria. In caso di esonero, nella lista della proprietà blucerchiata riguardo i possibili sostituti ci sono i nomi di Andreazzoli e Bisoli, senza dimenticare Lillo Foti, ex blucerchiato e attualmente con Mourinho al Fenerbahce. Lo scrive Il Secolo XIX. Attenzione infine al possibile ritorno di Andrea Pirlo, ancora sotto contratto.