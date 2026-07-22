Como, ufficiale il rinnovo di Lucas Da Cunha fino al 2031

22 Lug 2026 - 17:24
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Il Como ha annunciato sul proprio sito ufficiale il rinnovo fino al 2031 di Lucas Da Cunha. Di seguito il comunicato del club lariano:

"Como 1907 è lieto di annunciare che il capitano Lucas Da Cunha ha firmato un nuovo contratto con il club fino al 2031. Da quando è arrivato sulle rive del Lago di Como nel gennaio 2023, Lucas ha collezionato 129 presenze, segnando 20 gol e fornendo 15 assist tra Serie B, Coppa Italia e Serie A. Lucas, uno dei giocatori più longevi della rosa, è cresciuto insieme al club e ha svolto un ruolo importante nella sua storia recente. Ha contribuito al ritorno del Como in Serie A dopo 21 anni e, dopo essere stato nominato capitano la scorsa stagione, ha guidato la squadra nel percorso che ha assicurato al club la prima storica qualificazione alla UEFA Champions League nel maggio 2026.

Commentando il rinnovo del contratto, Lucas ha dichiarato: "A Como sono cresciuto come persona e come calciatore, trovando una famiglia prima ancora di trovare una squadra. La promozione in Serie A e il sogno della Champions League non sono un punto di arrivo, ma la spinta a volere sempre di più. Sono felicissimo di aver rinnovato con questa maglia e non vedo l'ora di continuare questo percorso tutti insieme: squadra, club e tifosi."

Cesc Fabregas, Head Coach del Como 1907, ha commentato: "Lucas incarna tutto ciò che vogliamo costruire a Como. Ho avuto il privilegio di giocare al suo fianco quando è arrivato per la prima volta e, da allora, l’ho visto crescere fino a diventare un grande centrocampista, il nostro capitano e un vero leader per questa squadra."

"Ha fatto parte di ogni tappa del nostro percorso. Ciò che lo rende speciale non è solo la sua qualità, ma anche la sua umiltà, la sua intelligenza e la sua disponibilità a impegnarsi per la squadra ogni singolo giorno. Capisce ciò che gli chiediamo e dà il massimo per la maglia. Questo rinnovo è pienamente meritato e sono molto felice che continueremo a crescere insieme per molti altri anni."

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