Como, ufficiale il rinnovo di Lucas Da Cunha fino al 2031

"Como 1907 è lieto di annunciare che il capitano Lucas Da Cunha ha firmato un nuovo contratto con il club fino al 2031. Da quando è arrivato sulle rive del Lago di Como nel gennaio 2023, Lucas ha collezionato 129 presenze, segnando 20 gol e fornendo 15 assist tra Serie B, Coppa Italia e Serie A. Lucas, uno dei giocatori più longevi della rosa, è cresciuto insieme al club e ha svolto un ruolo importante nella sua storia recente. Ha contribuito al ritorno del Como in Serie A dopo 21 anni e, dopo essere stato nominato capitano la scorsa stagione, ha guidato la squadra nel percorso che ha assicurato al club la prima storica qualificazione alla UEFA Champions League nel maggio 2026.