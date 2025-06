Sampdoria, dopo la salvezza si progetta il futuro

Il futuro adesso per una Sampdoria che dopo la vittoria all'Arechi contro la Salernitana ha conquistato la permanenza nella cadetteria: un miracolo sportivo grazie ai guai del Brescia considerato poco più di un mese fa i blucerchiati piangevano la retrocessione in Lega pro dopo il pareggio a Castellamare di Stabia. Tra un paio di settimane o poco più bisogna subito tornare in campo per preparare la nuova stagione. "Evani? Non abbiamo fatto nessuna considerazione di mercato. Vincere contro la Salernitana era fondamentale per dare serenità a questa società. Ci siamo concentrati per raggiungere questo risultato - ha detto il presidente Manfredi a Sky sport - . Mi sono ripromesso di parlare con ogni membro dello staff nei prossimi giorni". Dall'altra parte Alberico Evani sarebbe felicissimo di restare anche se preferisce non sbilanciarsi: "Al futuro non ci penso, deciderà al società".