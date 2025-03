Leonardo Semplici non è ancora certo di guidare la Sampdoria nel prossimo appuntamento di campionato di Serie B in casa dello Spezia. Oggi, scrive Il Secolo XIX, la proprietà prenderà la decisione definitiva: nella lista dei possibili sostituti spiccano Iachini e Pirlo. Per quest'ultimo si tratterebbe di un ritorno, ma pesano i cattivi rapporti con il ds blucerchiato Accardi. Gli altri nomi in lizza, più staccati, sono quelli di Andreazzoli e Donati.