SALAH, VAN DIJK E ALEXANDER-ARNOLD VIA A ZERO? SLOT: "NON NE PARLERÒ DAVANTI AI MICROFONI"

Mohamed Salah, Virgil van Dijk e Trent Alexander-Arnold sono in scadenza di contratto con il Liverpool a fine stagione e questo potrebbe portare al loro addio a zero dopo il 30 giugno 2025. La situazione appare quindi particolarmente spinosa con Arne Slot che è stato punzecchiato in conferenza stampa, tuttavia il tecnico olandese ha preferito non rispondere direttamente: "Sarebbe strano se non avessi alcun contributo, ma ora sono un allenatore, non più un manager. In generale, le situazioni contrattuali vengono discusse dalle persone che dovrebbero parlarne. Io sono uno di loro, ma non dovrei parlarne in pubblico. Ne parlo con Richard (Hughes, direttore sportivo dei Reds, ndr) ed è quello il luogo in cui dobbiamo parlarne, non davanti a un microfono".