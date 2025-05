Salah: "Due anni al Liverpool, poi vedremo"

Momo Salah ha rinnovato con il Liverpool quando ormai nessuno se lo aspettava più e per il futuro non pensa ancora al ritiro. "Smetterò di giocare quando avrò quella sensazione che mi farà capire di dover fare un passo indietro. Ma se mi chiedete la mia opinione, penso che potrei giocare fino a 39 o 40 anni. Poi se prima sentissi di voler smettere, smetterei. Ho raggiunto molti traguardi", ha detto al canale televisivo egiziano ON Sports. Poi ha svelato: "Se non avessi rinnovato con il Liverpool? I miei rapporti con i dirigenti della Saudi Pro League sono molto buoni, abbiamo parlato molto, e le trattative sono state serie. Non so cosa succederà, ma sono felice qui a Liverpool e resterò qui per i prossimi due anni. Poi vedrò cosa farò".