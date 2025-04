Ryan Cherki sulla lista del Borussia Dortmund

Un nuovo assalto per Cherki. Il Borussia Dortmund, secondo quanto riportato dal quotidiano Ruhr Nachrichten, in estate tornerà alla carica per il talentino francese classe 2003 dopo aver già provato a portarlo in Germania nel mercato di gennaio. Durante la sessione invernale, secondo Fabrizio Romano, il giocatore avrebbe avuto la parola del presidente del Lione, John Textor, per liberarsi a fronte di un'offerta di 22,5 milioni di euro. Alla fine l'operazione non si è conclusa, ma, visto che il contratto di Cherki scadrà nel 2026, è ragionevole immaginare una cessione durante la prossima finestra di mercato.