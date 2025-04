Rooney: "Rashford vuole tornare al 100% al Manchester United"

Wayne Rooney è sicuro: Marcus Rashford non rimarrà all'Aston Villa. L'ex fuoriclasse del Manchester United ne ha parlato ai microfoni di Prime Video: "Marcus Rashford vuole tornare al Manchester United, al 100%. È un ragazzo e un tifoso del Manchester. Negli ultimi 18 mesi è stato difficile. Aveva bisogno di giocare ed era chiaro che non avrebbe giocato per il resto della stagione, lo abbiamo visto tutti. Ha dimostrato chiaramente che a volte bisogna continuare a bussare alla porta dell'allenatore e mettersi in una posizione in cui non possa escluderti. Marcus Rashford, in un mondo ideale, vorrebbe giocare e lasciare un segno al Manchester United. Se ciò accadrà, non lo so, ma è quello che mi piacerebbe vedere anch'io".