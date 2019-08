Quasi tutto fatto per il trasferimento di Rugani alla Roma. Per chiudere l'intesa tra la Juve e i giallorossi ballano infatti soltanto le contropartite tecniche a favore dei bianconeri. Una sicuramente sarà Alessio Riccardi, l'altra sarà uno rta Devid Bouah e Zan Celar. Per quanto riguarda la formula dell'affare da 25 mln, Tuttosport parla di un prestito con diritto di riscatto che diventerà obbligo allo scadere di alcune condizioni legate al monte presenze e altri obiettivi alla portata.