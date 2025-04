Roma, questo Svilar vale un sacrificio: rinnovo da top per evitare l'assalto delle big

La Roma aggrappata ai guantoni di Mile Svilar. Dopo che il portiere serbo ha salvato i giallorossi con un paio di interventi miracoloso durante il derby, è tornato d'attualità il discorso relativo al suo rinnovo di contratto. Anche se il diretto interessato tende a spegnere sul nascere ogni tipo di caso: "Non capisco la fretta, ho un contratto fino al 2027. Non c’è bisogno di fare casino. Se resterò? Io spero proprio di sì. Io voglio che sia così al cento per cento e lo vuole anche la mia famiglia. Siamo felicissimi a Roma e alla Roma".