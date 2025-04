Lroenzo Pellegrini, in scadenza 2026, non si è ancora incontrato con la Roma per rinnovare il contratto e il club giallorosso non vuole iniziare la prossima stagione col capitano in scadenza. A gennaio, scrive il Messaggero, si erano interessate Inter e Napoli che possono riaffacciarsi anche in estate: per Pellegrini quello di oggi potrebbe essere l'ultimo derby con la Roma.