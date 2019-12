ROMA, NEL MIRINO C'E' NANDEZ

La Roma sta seguendo con attenzione gli sviluppi del rapporto teso tra il Cagliari e l'agente di Nandez. I giallorossi pensano al giocatore dei rossoblù per giugno, mentre a gennaio vorrebbero chiudere per un difensore: nel mirino c'è Medina del Tallares. Per quanto riguarda i giocatori in uscita, potrebbero trovare squadra Juan Jesus, seguito dal Bologna, e Pastore, per il quale si è interessato il Lione.