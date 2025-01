Roma, Mancini: "L'addio di De Rossi è stato un trauma"

Intervistato da Il Tempo, Gianluca Mancini, difensore della Roma, è tornato sull'addio di Daniele De Rossi: "Con lui c’era un progetto di tre anni e vederlo andare via dopo quattro giornate è stato un trauma per me, per la squadra, per il gruppo, per i giocatori che erano venuti perché era lui l’allenatore - ha detto il difensore -. Ci sono state delle decisioni societarie sulle quali noi calciatori non entriamo nel merito. Quel giorno è stato un giorno veramente triste e traumatico".