Roma, Le Fée al Sunderland: "Conoscere il tecnico mi aiuterà"

"Sono molto felice di essere qui, ci sono alcuni volti familiari come Wilson Isidor, Adil Aouchiche e Salis Abdul Samed. Conosco anche l'allenatore e so come vuole giocare, quindi sono sicuro che questo mi aiuterà". Sono le prime parole di Enzo Le Fée da nuovo giocatore del Sunderland. Ufficiale infatti il prestito dalla Roma con diritto di riscatto a 23 milioni che diventerà obbligo in caso di promozione in Premier League. "Ora devo solo dimostrare quello che valgo sul campo - ha aggiunto Le Fée -. Penso che questa sia la cosa più importante e sono davvero emozionato di giocare davanti ai tifosi. Questo è un grande club. Per me, è normale, e non vedo l'ora di iniziare".