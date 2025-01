Roma, Ghisolfi: "Scattato rinnovo di Dybala, è nostro leader"

"Il rinnovo automatico di Dybala? Sì, è scattato ufficialmente e siamo molto contenti. E' un leader tecnico della squadra, lui è una figura importante per club e tifosi". Così il ds della Roma Florent Ghisolfi annuncia a Dazn la permanenza in giallorosso dell'attaccante argentino. Parlando ancora di mercato il dirigente giallorosso ha detto: "Al momento siamo intervenuti sul mercato prendendo Rensch, che è il profilo versatile e giovane che volevamo. Vediamo se faremo anche altri movimenti nell'ultima settimana". "Hermoso? Ci sono squadre interessate a lui. Al momento però niente di fatto. Dobbiamo prendere un difensore centrale anche se abbiamo giocatori versatili come Rensch, Celik e Cristante che possono ricoprire quel ruolo. Ma qualora andasse via Hermoso, dovremo intervenire", ha concluso Ghisolfi.