Roma, Gasperini: "Sancho? Noi non dobbiamo pregare nessuno"

"Sancho? Non so quali siano i margini, ma non bisogna pregare mai nessuno. Lui o chiunque altro. Sicuramente è un giocatore bravo, ma anche per lui la Roma è una grande opportunità, se lui o chiunque altro entrano in questo tipo di pensiero le cose si sposano, altrimenti non si mettono insieme". Lo ha detto Gian Piero Gasperini, tecnico della Roma, alla vigilia della sfida di campionato con il Pisa parlando del mercato in chiusura lunedì sera. Sulla situazione di Pellegrini, altra risposta esplicita dopo quella della settimana scorsa: "Domani sarà convocato perché questa settimana si è allenato con la squadra. Ma la difficoltà l'ho detto qual è, il contratto, società e giocatore devono trovare una soluzione e finalmente hanno raggiunto un po' di colloquio. Adesso se la risolvano. Lorenzo è un ragazzo maturo, attaccato alla Roma, ma oggi disponibile a fare anche altre scelte per continuare a giocare. Se dovesse trovare collocazione altrove gli augurerò il meglio, solo che mancano tre giorni alla fine del mercato…".