Dopo le preoccupazioni di Gasp, ecco due colpi in 24 ore: ieri sera Neil El Aynaoui, oggi Evan Ferguson e Wesley è sempre più vicino. Il gigante irlandese in giornata sarà a Roma per visite mediche e firma sul contratto. Il classe 2004 arriva in prestito con diritto di riscatto fissato a 40 milioni dal Brighton. Ferguson ha voluto fortemente il giallorosso, tanto da preferire la Roma ad altre squadre che lo avevano cercato.