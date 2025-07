Neil El Aynaoui sempre più vicino a vestire i colori della Roma. Il centrocampista marocchino con cittadinanza francese, è atteso in serata a Roma nella Capitale, ulteriore indizio che la trattativa è ormai conclusa. Il giocatore el Lens atterrerà stasera alle 23.10 a Fiumicino. Per domani al via e procedure finale, tra viste mediche e firma del contratto, operazione complessiva da 25 milioni di euro (23 fissi e due di bonus).