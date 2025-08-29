Logo SportMediaset
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Mercato

Roma, è arrivato Ziolkowski: ora le visite mediche

29 Ago 2025 - 11:00

Jan Ziolkowski, il 20enne difensore centrale (194cm d'altezza) che la Roma ha acquistato dal Legia Varsavia (6,5 milioni di euro, più un milione di bonus e il 10% sull'eventuale rivendita, l'accordo raggiunto nei giorni scorsi tra i due club), è arrivato questa mattina poco prima delle 10 all'aeroporto di Fiumicino con un volo di linea della Lot Polish Airlines operato con un Boeing 737-89P. Sorridente, giacca da tuta e pantaloncini di colore nero e zainetto sulle spalle, Ziolkowski, accolto dallo staff giallorosso e scortato da agenti della Polaria, all'uscita dal terminal 1 ha trovato ad attenderlo un gruppo di tifosi giallorossi. Tante le foto, i video, le richieste di autografi e selfie per il giocatore accompagnate dall'immancabile "Forza Roma" a cui si è aggiunto "Daje Zio". Come da prassi, nelle prossime ore Ziolkowski si sottoporrà alle visite mediche per poi firmare il contratto e presentarsi al suo nuovo allenatore e ai suoi nuovi compagni di squadra. Ieri sera l'ultima partita giocata con la maglia del Legia Varsavia contro l'Hibernian in Conference League, finita poi con un rocambolesco 3-3 dopo i tempi supplementari (suo l'assist qualificazione al 98' con gol di Mileta Rajovic).

