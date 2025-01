Secondo il Corriere dello Sport la Roma ha deciso: per il vice-Dovbyk stanzierà tra i 10 e i 15 milioni di euro. Difficile la pista Lucca, l'Udinese chiede più soldi, restano in piedi Beto (Everton) e Kalimuendo (Rennes) che però non convincono del tutto. Altri nomi sono Shpendi (Cesena) e Romero (Siviglia).