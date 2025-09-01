Roma, Baldanzi al Verona: la formula. Gasperini ritrova Pessina
01 Set 2025 - 12:50
Tommaso Baldanzi lascia la Roma e si trasferisce al Verona: accordo raggiunto per un prestito con diritto di riscatto. Si libera quindi un posto per Matteo Pessina, ora al Monza, che ha già lavorato con Gasperini all'Atalanta.
