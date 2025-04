Retroscena Rakitic: "Con l'Atletico l'affare era quasi chiuso, ma ho scelto il Barcellona"

Ivan Rakitic avrebbe potuto non vestire mai la maglia del Barcellona. Il centrocampista croato ha spiegato ai microfoni di Cadena COPE come in passato sia stato vicino all'Atletico Madrid, tuttavia abbia preferito colorarsi di blaugrana: ""Sono stato tre o quattro volte vicino a firmare per l'Atlético Madrid. Una di quelle volte il trasferimento era già chiuso. Abbiamo parlato tante volte, e quando sono andato al Barcellona. Siamo stati anche in contatto. Ma quando ho avuto l'opportunità del Barça, ho deciso di andare al Barcellona... Con l'Atlético era quasi chiuso"