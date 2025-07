Dopo una nottata di trattative, Marsiglia e Rennes hanno trovato l'accordo sulle cifre per un doppio trasferimento: De Zerbi saluta Quentin Merlin e Valentin Rongier che finiscono nel Nord della Francia per circa 18,5 milioni di euro bonus esclusi. Rongier, centrocampista classe 1994 in scadenza di contratto, era rientrato nei colloqui con la Juventus per il trasferimento di Weah.