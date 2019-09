Il presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, ha confermato durante la riunione con i soci del club di aver tentato di regalare Paul Pogba a Zinedine Zidane: "Era la nostra prima scelta, ma il Manchester United non ha voluto cederlo". Sugli altri obiettivi: "Abbiamo provato a portare Lewandowski a Madrid più di una volta, ma non è stato possibile. Mbappé? È fortissimo e ci piace molto, ma se un club decide di non cedere un giocatore non possiamo fare nulla". "È chiaro che ci piace un francese e tenteremo nuovamente di prenderlo..." ha aggiunto Perez.