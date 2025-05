Real Madrid, Xabi Alonso è il nuovo allenatore

Il Real Madrid ha annunciato il nome del suo nuovo allenatore. Salutato Carlo Ancelotti (che siederà sulla panchina della nazionale brasiliana), il prescelto è Xabi Alonso, reduce dai recenti successi alla guida del Bayer Leverkusen. Una scelta che era nell'aria, dato che il profilo di Xabi Alonso si sposa alla perfezione con quello ricercato da Florentino Perez. Una ex leggenda del Real che conosce già l'ambiente e che si è già dimostrato vincente anche come allenatore, regalando anche bel gioco. Per lui un triennale, con contratto che enterà in vigore il 1° giugno 2025 e scadrà nel 2028. Lunedì 26 maggio alle 12.30, invece, la presentazione ufficiale.