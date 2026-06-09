Real Madrid, ufficiale l'addio di Arbeloa: la nota ufficiale

09 Giu 2026 - 20:04
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Dopo poco più di cinque mesi, si interrompe l'avventura di Arbeloa sulla panchina del Real Madrid. Lo hanno comunicato i Blancos con un comunicato ufficiale. "Il Real Madrid CF e Álvaro Arbeloa hanno raggiunto un accordo per porre fine alla sua esperienza come allenatore della prima squadra - si legge -. Il Real Madrid è profondamente grato ad Álvaro Arbeloa, che durante tutto il suo percorso nel club, fin dai tempi della nostra accademia giovanile, ha sempre dimostrato lealtà, impegno e professionalità. Egli incarna i valori del nostro club. Il Real Madrid, che sarà sempre casa sua, augura ad Álvaro Arbeloa e a tutta la sua famiglia il meglio per questa nuova fase della loro vita". Al suo posto arriverà Jose Mourinho, manca solo l'annuncio ufficiale.

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