"La mia firma per il Liverpool non era così vicina come dicevano i media. Forse hanno ingannato un po' la gente in questo senso. Quando il Madrid ha bussato alla mia porta ho sentito che era il club perfetto per me. Sono molto felice a Madrid. Penso che nei prossimi 10 o 15 anni vestirò di blanco". Così Jude Bellingham in conferenza stampa prima della sfida col Liverpool.