Sergio Ramos, leggenda del calcio spagnolo e del Real Madrid, è in trattative con i Rayados di Monterrey. Lo ha confermato il presidente del club messicano José Antonio "Tato" Noriega: "È sulla lista ed è un'opzione reale tra le altre possibilità, ma tutto può succedere come sempre nelle trattative. La trattativa è in corso, insieme ad altre".