Raspadori: "Io accostato all'Inter? Bugiardo se dicessi che non mi faceva piacere"

E' l'attaccante emergente del momento. E' il presente del Sassuolo. E' futuro della nostra Nazionale. E, forse, anche il futuro della "sua" Inter. Sì, perché Giacomino Raspadori non ha mai nascosto la sua "simpatia" per i nerazzurri e i nerazzurri, anche in questa difficile estate, non hanno nascosto l'interesse per lui. E c'è da giurarci, con Marotta torneranno alla carica la prossima stagione. Tuttavia, per ora, Raspadori non ha mai preso in considerazione di lasciare l'Emilia perché il suo percorso di crescere richiede ancora tempo e pazienza: "Mai pensato di andare via, mai avuti dubbi" ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport. "Per il mio percorso, in questo momento, penso sia la cosa migliore. Mi sono appena affacciato sul calcio dei grandi: la cosa più importante è stare in campo il più possibile. E poi sento molto il ruolo di ambasciatore di 'Generazione S', il rappresentare questo progetto: sono qui da quando avevo 10 anni, sono cresciuto assieme alla società, credo nel migliorare avendo dei valori alle spalle. E in questo spero di essere ispirazione per tanti ragazzi".