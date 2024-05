Ranieri dice stop a metà: "Lascio la porta aperta a una nazionale"

© Getty Images

Stop ai club, porte aperte solo alle nazionali. Claudio Ranieri, che pochi giorni fa ha annunciato l'addio al Cagliari, lascia uno spiraglio aperto per proseguire ad allenare: "Il fato voleva che chiudessi il cerchio con il club sardo - ha detto in una intervista -. Qui chiuderò la mia carriera da tecnico di club. Poi se in futuro dovesse venire una nazionale, non per forza l'Italia, ci potrei pensare". Nel 2014 il 72enne ha già vissuto l'esperienza da ct con la Grecia: solo quattro le partite che lo hanno visto protagonista. Il bilancio? Un pareggio e tre ko.