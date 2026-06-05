Rangnick ha fretta e mette l'ultimatum: cosa ha chiesto al Milan

Ralf Rangnick lancia un ultimatum al Milan, pretendendo una risposta definitiva entro l'inizio della prossima settimana sulle condizioni poste per guidare la rinascita rossonera, in caso contrario potrebbe firmare un nuovo contratto con la Federazione austriaca in vista degli Europei 2028.
Il tecnico tedesco, in partenza per gli Stati Uniti dove guiderà l'Austria nella fase a gironi del Mondiale contro Giordania, Argentina e Algeria, chiede un controllo totale dell'area sportiva, dalla prima squadra fino allo scouting, e il tesseramento di figure dirigenziali di sua assoluta fiducia.
In cima alla lista dei collaboratori figurano Johannes Spors, attuale direttore sportivo del Southampton ed ex Genoa, designato per gestire il mercato durante la Coppa del Mondo, e Christopher Vivell, oggi capo scout delle giovanili al Manchester United e già partner del manager tedesco nelle passate esperienze con Hoffenheim, Salisburgo e Lipsia. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.